وزير الزراعة بحكومة الوحدة الوطنية يبحث مشاكل مركز البحوث الزراعية والحيوانية بالبيضاء

البيضاء 12 أبريل 2021 (وال)- عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور حمد المريمي، اجتماعًا مع مدير عام مركز البحوث الزراعية والحيوانية ببلدية البيضاء الدكتور عبد الحميد بو سلوم، ومديري إدارات.

وأكد الدكتور حمد المريمي خلال الاجتماع على أهمية تطوير منظومة البحث العلمي ومردودها على القطاع الزراعي، لتحقيق سياسات الوزارة وأهمية تطوير الكوادر البحثية والتواصل مع المنظمات الدولية لتفعيل الاتفاقيات المُبرمة معها.

وأستمع الدكتور حمد المريمي من مديري الإدارات المشاكل التي تعيق عملهم والتي أبرزها مشكلة الميزانية، وعدم الاستقرار الإداري للمركز، والتعديات على المحطات التابعه له، ومن أبرزها محطة المرج أكبر المحطات بشمال أفريقيا، ومصرف الأصول الوراثية بطرابلس الذي يحوي (1930) نوع من النباتات، وتم الاعتداء عليه ووعد سيادته بإيجاد مقر مناسب له .

وطالب الدكتور حمد المريمي في ختام الاجتماع، ببلورة كل المشكلات في مذكرة شاملة ليتم حلحلتها في أقرب وقت ممكن، وتكوين رؤية ملزمة لكافة الإدارات . (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال