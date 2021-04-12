أخبار سارّة عن نفط ليبيا

أوضحت دراسة حديثة لوكالة الطاقة الأمريكية، أن احتياطي النفط في ليبيا ارتفع من 48 مليارًا، إلى 74 مليار برميل؛ ليرتفع بذلك العمر الافتراضي لإنتاج النفط في ليبيا من 70 عامًا إلى 112 عامًا.

ولم تقتصر الارتفاعات على النفط فقط؛ حيث أكدت الوكالة أن احتياطي الغاز الطبيعي ارتفع، هو الآخر، إلى مستويات 177 تريليون قدم مكعب، أي َما يعادل ثلاثة أضعاف.

وتعتمد ليبيا، في تمويل خزانتها، على أكثر من 95 %من إيرادات بيع النفط والغاز، وبقية النسبة موزعة على إيرادات سيادية؛ بينها الضرائب والجمارك وغيرها، في بلد لم تهتم فيه المؤسسات بتنمية الصادرات غير النفطية، التي لم تشكل شيئًا من الإيرادات العامة، إذ يقدرها الخبراء عند مستويات 1٪ سنويًا.

وتُعاني البنية التحتية في ليبيا من تهالك، إذ تعرضت للضرر نتيجة الحروب المتكررة، السنوات الماضية، التي دُمّرت على إثرها خطوط نقل النفط وخزانات

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