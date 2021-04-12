وزير النفط والغاز يؤكد على مساندة الوزارة للشركة العامة للكهرباء

اجتمع وزير النفط والغاز “محمد عون” يوم أمس الأحد مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” في صالة كبار الزوار في مطار معتيقة الدولي.

وقد طلب العبدلي من “محمد عون” المساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجهها الشركة العامة للكهرباء، وبالأخص في مجال تزويدات الغاز لمحطات الكهرباء المختلفة، وكذلك بدائل الوقود السائل لمحطة كهرباء أوباري، خصوصاً أن موسم ذروة إستهلاك الكهرباء قد أقترب.

وبدوره أكد عون على حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لشركة الكهرباء، وإعطاء أولوية إستجابة لطلب الشركة.

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