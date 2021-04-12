ميناء بنغازي يترقّب وصول شحنة سياراتٍ كوريةٍ

تشهد أرصفة ميناء بنغازي، هذه الأيام، حركة ملاحية نشطة، من خلال رسوّ العديد من السفن على أرصفة الميناء.

وبحسب ما أفادت به إدارة الميناء، عبر منصتها الرسمية؛ فقد استقبل الميناء السفينة “ألـك” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الدليل”، وعلى متنها 199 حاوية بضائع مختلفة.

كما وصلت إلى الميناء سفينة نقل الإسمنت “باشا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “المنتظمة” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 3,299 طنًا من الاسمنت.

و تترقب إدارة الميناء وصول السفينة “ريو قراند”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1,198 سيارةً قادمةً من السوق الكورية.

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