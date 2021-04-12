وزير الصناعة والمعادن يلتقي نظيره التركي في أنقرة

التقى وزير الصناعة والمعادن بحكومه الوحدة الوطنية “أحمد أبوهيسة” نظيره وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي في أنقرة.

حيث تطرق هذا اللقاء إلى جملةٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الاستثمار الصناعي، وأكد الوزيران على ضرورة تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتوطين الصناعه في ليبيا ونقل التجربة التركية في هذا المجال.

كذلك تمت التوصية على تعزيز التعاون وذلك بتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأتراك في المجالات الصناعية بليبيا.

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