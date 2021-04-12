“الكبير” يبحث توفير السيولة النقدية في المصارف كافّة

أكد محافظ مصـرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، خلال اجتماعه مع مديري عموم المصارف، على دعم المصرف المركزي للمصارف كافة؛ بشأن توفير السيولة النقدية على مستوى فروعها في ليبيا كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع عُقد بمكتب المحافظ، وشارك فيه مديرو عموم عددًا من المصارف، منها مصرف الجمهورية والوحدة والصحاري والتجاري الوطني وشمال أفريقيا، كما بحث المجتمعون، سبل تحسين خدمات الدفع الإلكتروني.

وفي سياق ذي صلة، تابع “الكبير”، مع عدد من مديري ومسؤولي إدارات مصرف ليبيا المركزي، استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني خلال العام الحالي، إضافةً إلى وضع طرق عدة لتشجيع المصارف التجارية لتطوير منظوماتها؛ لمواكبة مستجدّات الدفع الإلكتروني.

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