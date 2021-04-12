وزيرة الدولة لشؤون المرأة تناقش الصعوبات التي تواجه صاحبات المشاريع الصغرى

عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية “حورية الطرمال ” اليوم الإثنين 12 أبريل 2021م بمقر ديوان مجلس الوزراء اجتماعاً، مع عدد من نساء المجتمع المدني وصاحبات المشاريع الصغرى .

تناول الاجتماع مناقشة الصعوبات التي واجهت ولا زالت تواجه صاحبات المشاريع الصغرى، خاصة أثناء جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على عملهن، وكذلك بالإضافة إلى تحملهن لنفقات المشاركة في المعارض الدولية.

ومن جهتها أكدت الوزيرة على دعم المرأة في جميع المجالات وبأنها تعمل على مستوى تحسين السياسات المتعلقة بالمرأة من خلال التواصل مع الوزارات الأخرى لتمكين المرأة والرفع من قدراتها.

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