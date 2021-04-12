اقتصاد

غرفة التجارة بمصراتة تبحث تعزيز التبادل مع باكستان

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، مع غرفة التجارة بدولة باكستان؛ تعزيز التعاون المشترك بين الغرفتين.

وناقش الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو، سبل زيادة التعاون والتبادل التجاري بين ليبيا وباكستان، إضافةً إلى الاتفاق وتحديد موعد لإقامة معرض لعدد من الشركات الباكستانية داخل مدينة مصراتة، بعد عدة شهور من الآن.

وشارك في الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة ايهاب العويب وعبد المجيد بلاعو وعدد من رجال الأعمال والتجار بمدينة مصراتة، وسفير جمهورية باكستان لدى ليبيا رشاد جويد، والوفد المرافق له.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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