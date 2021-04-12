خاص ..مراقب اقتصاد بنغازي: ارتفاع الأسعار بسبب الضريبة التي زادها مصرف ليبيا المركزي

قال مراقب اقتصاد بلدية بنغازي “جمعة الرقاص” حصرياً لصدى الاقتصادي اليوم الإثنين، إن ارتفاع الأسعار بالبلدية سببه الضريبة التي زادها مصرف ليبيا المركزي وأصبح الدولار ب3.70.
وأضاف أيضا: إغلاق الطرق بين المنطقة الغربية والشرقية أدى إلى ارتفاع السلعة المحلية والأساسية منها: الزيت والطماطم والدقيق، كما أن بعض السلع تورد بالدولار والذي شكل عبئاً على المستهلك.
وناشد الرقاص المسؤولين والتجار تحديد الدولار لسلع ب1.40 وأن يتم الزيادة على السلع الكماليات مثل الفستق والموز ليتم تغطية الفرق وفقاً لتصريحه.
أضف تعليقـك