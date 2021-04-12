خاص ..مراقب اقتصاد بنغازي: ارتفاع الأسعار بسبب الضريبة التي زادها مصرف ليبيا المركزي

قال مراقب اقتصاد بلدية بنغازي “جمعة الرقاص” حصرياً لصدى الاقتصادي اليوم الإثنين، إن ارتفاع الأسعار بالبلدية سببه الضريبة التي زادها مصرف ليبيا المركزي وأصبح الدولار ب3.70.

وأضاف أيضا: إغلاق الطرق بين المنطقة الغربية والشرقية أدى إلى ارتفاع السلعة المحلية والأساسية منها: الزيت والطماطم والدقيق، كما أن بعض السلع تورد بالدولار والذي شكل عبئاً على المستهلك.

وناشد الرقاص المسؤولين والتجار تحديد الدولار لسلع ب1.40 وأن يتم الزيادة على السلع الكماليات مثل الفستق والموز ليتم تغطية الفرق وفقاً لتصريحه.

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