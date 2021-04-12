ليبيا وتركيا توقعان خمس اتفاقيات في مجالات مختلفة 

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وقعت ليبيا وتركيا اليوم الإثنين خمس اتفاقيات في عدة مجالات مختلفة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والاتفاقيات التي تم توقيعها عقب اجتماع ثنائي وآخر موسعا على مستوى الوفود هي بروتوكول حول إنشاء محطة كهربائية في ليبيا، ومذكرة تفاهم لتأسيس 3 محطات كهرباء في ليبيا، و”مذكرة تفاهم حول بناء محطة ركاب جديدة في مطار طرابلس الدولي.

وتشمل الاتفاقيات أيضًا – بحسب وكالة الأناضول – مذكرة تفاهم لبناء مركز تسوق في طرابلس، ومذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام”.

ووقع الدبيبة وأردوغان على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وليبيا.

استقبل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور البلاد رفقة وفد وزاري رفيع، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وجرى استقبال الدبيبة، وسط مراسم رسمية، حيث رافقته فرقة الخيالة حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، واستقبله أردوغان.

وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي.