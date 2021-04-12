اجتماع لمناقشة ملف مشروع الأمن الغذائي

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” اليوم الاثنين 12 أبريل اجتماعا، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبو بوتشينو”، وبحضور وكيل وزارة الحكم المحلي ومدير مكتب التعاون الدولي ومستشارين من وزارة الزراعة ومدير معهد أوباري الزراعي وعن الجانب الإيطالي المستشار السياسي بالسفارة .

وتناول الاجتماع مناقشة ملف مشروع الأمن الغذائي “جسر التضامن” الذي تموله الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي وينفذه معهد البحر الأبيض المتوسط للعلوم الزراعية؛ وكذلك دراسة سبل التعاون والعمل على البدء في تنفيذه، بالإضافة إلى جانب ترسيخ علاقات التعاون بين البلدين في هذا المجال.

كما يهدف هذا البرنامج لتقديم الدعم في مجال الزراعة لبلديات سبها وأوباري ومرزق بميزانية قدرها 3.5 مليون يورو ويستغرق تنفيذه 32 شهرا؛ ويأتي ذلك مساهمة من دولة ايطاليا الصديقة في تحقيق الأمن الغذائي لمناطق الجنوب.

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