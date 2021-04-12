بوالخطابية يشدد على سحب “أرز وطمام” وزعت على الجمعيات وصلاحيتها تنتهي في أبريل

أخبار ليبيا24- خاص

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الإثنين ضرورة سحب كمية الأرز وطماطم من الجمعيات بسبب انتهاء صلاحيتها في أبريل الجاري.

وشدد بوالخطابية خلال اجتماع مع الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار والرقابة الإدارية والرقابة على الأغذية والحرس البلدي والجمارك مدير الأمن على ضرورة معرفة المسؤول عن هذا الخطأ الفادح ومن كان وراء توزيع هذه الكمية.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق على ضرورة توزيع السلع مباشرة فور وصولها إلى الجمعيات والتأكد من صلاحيتها، لافتا إلى عدم صلاحية مخازن صندوق موازنة الأسعار.

وطالب بوالخطابية بعقد اجتماع ثان في أول يوم في شهر رمضان بعد التراويح لإيجاد حلول للمواد الغذائية التي تم توزيعها وصلاحيتها أصبحت قريبة جدا وتشكل خطراً على صحة المواطن.