وزير الإقتصاد والتجارة يلتقي بوزيرة التجارة التركية

إلتقى وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج” رفقة وزير التخطيط “فاخر بوفرنة” بوزيرة التجارة التركية “روهصار بكجان” في العاصمة التركية أنقرة وذلك لبحث الملفات ذات الإهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ومن جهته أكد “الحويج” حرص الدولة الليبية على تعزيز التعاون مع دولة تركيا وتجديد الشراكة من خلال تفعيل الإتفاقيات التجارية، وكذلك وضع خطة عمل مشتركة بهدف عودة الشركات التركية لإستئناف عملها في ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة والمساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الإستثمارية.

كما أبدى عن رغبة الحكومة في انعقاد اللجنة الاقتصادية الليبية التركية في أقرب وقت ممكن لتفعيل المشروعات المشتركة ودعم التبادل التجاري وإستئناف المباحثات بين الشركات وأصحاب الأعمال.

ومن جهة أخرى أشادت وزيرة التجارة التركية بأداء حكومة الوحدة الوطنية، كما أبدت رغبة الدولة التركية في تعزيز التعاون مع دولة ليبيا وحرص الشركات التركية لاستئناف عملها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية مروراً بمجالات التعليم والطاقة والصحة والعمل على وضع خارطة طريق بهدف تحفيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين.

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