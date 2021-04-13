وزير الحكم المحلي يجتمع مع وزير البيئة والتمدن التركي في أنقرة

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” اجتماعا، مع وزير البيئة والتمدن التركي “مراد قروم” بالعاصمة التركية أنقرة ، وذلك على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد الوزاري المرافق له إلى تركيا .

تناول الاجتماع مناقشة الطرفان أوجه التعاون المتاحة بين الجانبين وألية استئناف المشروعات المتوقفة بصورة عاجلة ، وكذلك الاستفادة من الخبرات في مجال الخدمات العامة وتطوير جهاز الحرس البلدي

كما اتفق الوزيران على تشكيل فريق فني مشترك بين الوزارتين ، لإعداد مذكرة تفاهم تتضمن كل الخطوات التنفيذية المستهدفة في عدة مجالات، ومن جهته أشاد الوزير الحكم المحلي على اهمية الدور التركي في دعم ليبيا خلال المرحلة الانتقالية القادمة

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