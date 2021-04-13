رصد مخالفات قانونية لـ”الكبير” بشأن المصرف الخارجي

خاطب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في رسالة وجهها إلى محافظ المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، بشأن قرار تشكيل مجلس إدارة مصرف الليبي الخارجي.

وتضمنت المراسلة، الإشارة إلى أنه سبق وقد تم الاتفاق بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن المصرف الليبي الخارجي حتى صدور الحكم في الدعوى المرفوعة من قبل المصرف المركزي، إذ أكد مجلس الإدارة في مراسلته أن قرار تشكيل مجلس إدارة تم بشكل منفرد وغير قانوني ويجب سحبه، والتقيد بإبقاء الخارجي كما هو عليه ودعوة المركزي لعقد اجتماع حيال الخارجي بعد صدور حكم النهائي القضائي بالخصوص.

ووجّه هذه المراسلة عدد من أعضاء مجلس الإدارة منهم علي محمد سالم ، ومراجع غيث ومحمد أحمد المختار وعبدالرحمن هابيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية