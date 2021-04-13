العلاقات التجارية الليبية التركية للواجهة تعود للواجهة

تقرير 218

تعود العلاقات التجارية الليبية التركية للواجهة هذه المرة من بوابة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يزور أنقرة هذه الأيام رفقة وفد وزاري كبير بينه مسؤولي القطاعات الاقتصادية تضمن وزير النفط والغاز محمد عون و وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج و وزير المالية خالد المبروك

خلال الزيارة اتفق الجانبان على زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 5مليارات دولار سنويا واستئناف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين ليبيا وتركيا

مشاورات الاثنين اكدت قرب عقد اجتماع جديد للجنة المشتركة الاقتصادية بمدينة طرابلس لبحث آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بينها تطوير البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والبناء والتشييد ومتابعة المشاريع المتاخرة

ومتعاقدة الدولة الليبية منذ عام 2008 مع الشركات التركية بنسبة ن20%من إجمالي مشاريع البنية التحية القائمة في البلاد والمتاخر تنفيذها والبالغ عددها 184مشروع وقال لبيانات رسمية محلية بينما تبلغ قيمة المشاريع المتعاقد عليها مع الجانب التركي

حتى عام 2012 وغير منجزة أو متعثرة بقيمة 28مليار دولار بحسب تصريح سابق لوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان في أغسطس 2020.

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