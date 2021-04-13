شلمبرجير ليبيا تعرب عن جاهزيتها للعمل بحوض مرزق

أعربت شركة شلمبرجير ليبيا عن جاهزيتها لتقديم الخدمات الفنية اللازمة لعمليات شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للقطعة NC101 الواقعة في حوض مرزق.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الإدارة “مسعود سليمان” وفداً من شلمبرجير ضمّ كلاً من مدير شلمبرجير مكتب بنغازي “سراج ابوسنينة” ومدير إدارة المشاريع المتكاملة “المنشاوي أحمد”، كذلك حضور عضو مجلس الإدارة للعمليات “مصطفى هماد” وأخيراً مدير إدارة الحفر والهندسة النفطية “عبدالغني الرفادي”.

تناول الاجتماع مناقشة التقييم الأمني والذي أظهر نتائج إيجابية ومشجعة، وناقش أيضاً الخدمات التي تقدمها شلمبرجير في مجال تسميت الآبار والسرود الكهربائية وعمليات التكسير الكهربائية والتقنيات الحديثة التي تساهم في زيادة القدرة الإنتاجية وتقييم مشاريع المضخات الغاطسة التي تنفذها شلمبرجير في حقول الشركة الحالية.

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