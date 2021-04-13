البريقة لتسويق النفط تفتتح أول محطة تعبئة اسطوانات غاز ثابتة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط يوم أمس الاثنين عن تنصيب وافتتاح أول وحدة تعبئة اسطوانات غاز ثابتة بطاقة إنتاجية تقدر ب 450 اسطوانة في الساعة والتي سيتم من خلالها تعبئة اسطوانات الغاز للمواطنين بشكل مباشر إعتباراً من اليوم الثلاثاء الثالث عشر من أبريل الجاري.

كما أنه تم تركيب هذه المنصة بالقرب من مصرف الوحدة فرع مستودع طرابلس النفطي والتي تتيح للمواطنين تعبئة اسطواناتهم مباشرة دون الحاجة إلى استبدالها ، علما بأن سعر التعبئة 2 دينار، وستفتح وفق ساعات الدوام الرسمي بمعدل وردتين في اليوم طيلة أيام الأسبوع.

والجدير بالذكر أن هذه المحطة هي الأولى في تاريخ الشركة وستكون إيذاناً لافتتاح محطات تعبئة غاز أخرى تابعة للشركة.

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