خاص: مكتب الإعلامي بشركة الواحة يكشف عن السيطرة على تسرب نفطي

كشف مكتب الإعلامي بشركة الواحة للنفط حصريا لصدى الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء عن تمكن فرق الطوارئ والصيانة من السيطرة على تسرب نفطي بخطوط نقل نفط خام رئيسية بثلاث مواقع مختلفة.

كما تمكنت فرق الطوارئ والصيانة بحقل الظهرة وميناء السدرة من صيانة الخطوط 32 و 24 بوصة التي يعتمد عليها بنقل النفط إلى مجمع خزانات ميناء السدرة النفطي لم تؤثر على معدلات الإنتاج.

والجدير بالذكر تعمل الشركة بشكل دوري على صيانة شبكات النفط بالرغم من ضعف التمويل الذي تتعرض له المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها الذي تم من سنة وتغيير خطوط بين الواحة وجالو والسماح بطول 260 كم شبكة خطوط تحتاج تحديث مستمر وتطوير وتعد من اكبر شبكات .

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