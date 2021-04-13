الواحة للنفط تعلن عن صيانة خطوط نقل النفط التابعة للشركة

ضمن خطة صيانة شبكة خطوط نقل النفط الخام التابعة لشركة الواحة للنفط، أنهى يوم أمس الاثنين الموافق 12 أبريل 2021 فريق صيانة خطوط نقل النفط الخام بحقل الظهرة أعمال السيطرة ومعالجة تسربات بثلاث مواقع تبدأ من الموقع 20 كم خط 30 بوصة الرئيسي الممتد من الظهرة حتى مجمع خزانات السدرة بطول 140 كم، وعلى الموقع 88 كم خط 24 بوصة الواصل بين محطة الزقوط والميناء، وعلى الموقع 45 كم 24 بوصة المشترك مع شركة الهروج.

وقد قال المركز الإعلامي أن العمل على هذه المواقع استغرق ستة أيام متواصلة تم فيها تركيب مشابك وصيانة الأجزاء المتضررة، وذلك بالتعاون مع أقسام السلامة بالظهرة وميناء السدرة لإجراء الاختبارات وتفادي أي تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة.

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