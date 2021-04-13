مؤتمر صحفي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية حول نتائج التحاليل والاختبارات الخاصة بفايروس Covid 19 كورونا

عقد مؤتمر صحفي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ووزارة الصحة اليوم الثلاثاء، رفقة كل من إدارة الصيدلة بالوزارة وجهاز الامداد الطبي وإدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الامراض وإدارة الطوارئ بالوزارة.

تم خلال المؤتمر الذي أعلن من خلاله عن نتائج التحاليل والاختبارات الخاصة بفايروس Covid 19 كورونا، كما أوضح مدير إدارة الرقابة الدوائية بالمركز “امحمد القلال” أنه من خلال العينات المأخودة من شحنات اللقاح المورد من قبل وزارة الصحة بنوعيه “استرازنك- سبوتنيك ” ( Astra Zeneca – Sputnik v ).

والجدير بالذكر فقد خضع للإجراء الرقابي بداية من المستندي وحتى المختبري الجرتومي والفيزيائي والكيميائي وتلقيح فئران التجارب به وعليه وبعد الاجراءات الرقابية المتخذة حياله، حيث أفاد التقرير الوارد من المختبر بأن العينات مطابقة للمواصفات وكذلك صالحة للإستهلاك البشري.

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