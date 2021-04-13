مصلحة المطارات تجتمع مع هيئة السلامة الوطنية

عقد رئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال” بمقر المصلحة اجتماعا، مع رئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف “أمحمد الشناق” وكذلك بحضور مساعد رئيس المصلحة ومدراء المطارات المعنية ومدراء الإدارات ورؤساء الاقسام المختصة من الطرفين.

تناول الإجتماع مناقشة أوضاع أقسام السلامة الوطنية بالمطارات التابعة للمصلحة، وكذلك المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عملها وإقتراح الحلول المناسبة والإجراءات الواجب إتخاذها من قبل الطرفين.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لحصر وتقييم شاحنات الاطفاء المتواجدة بالمطارات والتابعة للجهتين والاحتياجات وقطع الغيار اللازمة لصيانتها واعادة تشغيلها والاستفادة منها وفق حاجة المطارات بالاضافة الى الاستمرار في تنفيذ برامج تدريبية للرفع من كفاءة العناصر التابعين للهيئة بالمطارات والتنسيق المستمر والتعاون في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء.

ومن جهته أكد رئيس المصلحة على أهمية دور هيئة السلامة الوطنية في تشغيل المطارات وعلاقتها المباشرة بدرجة تصنيف المطار وفق معايير السلامة المطلوبة وأن المصلحة تسعى لمساندة الهيئة في تنفيذ المهام الموكلة اليها وتحسين الخدمات المقدمة من طرفها.

ومن جهة أخرى أوضح رئيس الهيئة المشاكل والظروف التي تواجهها الهيئة في توفير الاحتياجات اللازمة لعناصرها، وكذلك قلة الامكانيات المتاحة والحاجة الملحة لتزويد الاقسام بالمطارات بالمعدات والتجهيزات اللازمة لمكافحة الحرائق وتدريب العناصر التابعين لهم.

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