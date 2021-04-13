وزير النفط والغاز يناقش أوجه التعاون مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية

توجه وزير النفط والغاز “محمد عون” إلى مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، حيث كان في استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية فاتح دونمار.

وخلال الزيارة تمت مناقشة أوجه التعاون والنشاط بين البلدين في مجال النفط والغاز، وتم أيضاً استعراض مختلف نشاطات الشركات التركية في مجالات النفط والغاز البرية والبحرية.

وأفاد “دونمار” بأنهم يستطيعون المساهمة في مختلف المشروعات النفطية بالإضافة إلى شرائهم لكميات من النفط الليبي والمنتجات النفطية الأخرى.

وبدوره أكد عون أن وزارة النفط والغاز ستدعم النشاطات المشتركة، ومساهمة الشركات التركية في هذا المجال من أساس الندية والمصالح المشتركة، وأن الشركات التركية يمكنها المساهمة في جولات الإستكشاف القادمة، لأن دولة ليبيا بمساحتها الجغرافية الشاسعة لازال بها مناطق برية وبحرية يمكن الإستكشاف فيها.

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