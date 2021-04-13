بوجناح يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز الأمن الغذائي في ليبيا

بحث سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبر بوتشينو، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، تعزيز الأمن الغذائي في ليبيا عن طريق مشروع جسر التضامن الذي تموله الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ويشرف على تنفيذه في ليبيا معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية.

وتطرق الاجتماع، إلى كيفية الاستفادة من المشروع في مناطق الجنوب وهي سبها و اوباري و مرزق إذ من المنتظر تمويل مشاريع زراعية بقيمة 3.5 ملايين يورو خلال 32شهر المقبل

ويحتوي الجنوب على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة الزراعة، حيث تشتهر المنطقة بزارعة حبوب القمح والشعير وبعض أنواع الفواكه منها المانجا إذ يوجد في مدينة الكفرة العشرات من مزارع المانجا التي تعاني مشاكل في آلية تصديرها للخارج أو تسويقها في الداخل.

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