مصلحة أملاك الدولة تناقش مع الراحلة للنفط مصير المباني التي تشغلها الشركة

عقد صباح أمس الاثنين الموافق 12 أبريل 2021 اجتماعاً ضم رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة وبحضور عضو مجلس إدارة المصلحة، وعلى الطرف المقابل رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة الراحلة للخدمات النفطية وعضوي مجلس إدارة الشركة، ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة طرابلس المدينة ورئيس وحدة المتابعة بمكتب شئون مجلس إدارة المصلحة.

حيث تناول الحاضرون موضوع تسوية أوضاع العقارات المملوكة للدولة، والتي تشغلها شركة الراحلة للخدمات النفطية ومناقشة طلب الشركة لمواقع مملوكة للدولة لاستثمارها وفقاً لأنشطتها المرخصة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية