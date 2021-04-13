برعاية حكومة الوحدة الوطنية .. انعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي باسطنبول

عقد اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 بمدينة اسطنبول التركية المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” وسط حضور مجموعة من رجال ونساء الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة، بالإضافة إلى بعض السادة الوزراء ممثلين في كل من: الاقتصاد والتجارة، المالية، النفط و الغاز، التخطيط،الصناعة، والإسكان والتعمير، ووزير الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

حيث كان العنوان الأبرز للنقاش موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق هذه العودة.

وفي هذا الشأن أكدّ “الدبيبة” سعي الحكومة لاستئناف رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال المشاريع المتوقفة عبر دعوة الشركات التركية للعودة للعمل في ليبيا.

وختاماً دعا “الدبيبة” المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها، مشيرًا الى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستسهم في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات خاصة بعدم الازدواج الضريبي.

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