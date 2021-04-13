مصرف الجمهورية فرع بدر يشرع بصرف السيولة

مع بداية شهر رمضان المبارك، شرع مصرف الجمهورية فرع بدر في صرف السيولة النقدية لزبائنه وتقديم الخدمات بشكل سلس بعد تأخير المرتبات بسبب حركة تمرير المقاصة بين مصرف الجمهورية بدر ومصرف الوحدة تيجي، وذلك نظراً لحساب الخزانة لبلدية باطن الجبل في مصرف الوحدة ما تسبب في عرقلة في تحصيل الصكوك وخاصة القطاعات الكبيرة كالتعليم والصحة.

وتمت عملية تمرير الصكوك وتوفير 3 خزائن سيولة وعدد كبير من شبابيك السحب للزبائن في مصرف الجمهورية فرع بدر لتسهيل عملية السحب.

وساهم المصرف في تسهيل عملية السحب النقدي لمن ليس لديهم دفاتر صكوك عبر استحداث قسيمة سحب تمكن المواطنين من سحب مرتباتهم الى ان تصل دفاتر الصكوك المصرفية من الطباعة، كما يستطيع المواطنون في بدر سحب قيمة المرتب كاملة في ظل توفر السيولة في خزائن المصرف.

وطمأن مدير المصرف محمد دهينه المواطنين بأن السيولة متوفرة وكافية للسحب، مؤكدا أنه يتابع كاميرات مراقبة سير العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية