ملفات الجنوب على طاولة الأعلى للدولة والحكومة

اجتمع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد بقي” اليوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر أبريل الجاري مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الجنوبية “رمضان أبوجناح”، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وبحضور أعضاء الجنوب بالمجلس.

نوقش خلال الاجتماع بحث ومتابعة العديد من المسائل المتعلقة بالمنطقة الجنوبية، ولا سيما ما يتعلق بالخدمات والآليات المستقبلية وضرورة إنجازها في أسرع وقت ممكن؛ بما يضمن تخفيف المعاناة عن سكان المنطقة.

كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة على حرص المجلس على أهمية التعاون لضمان تقديم كافة الخدمات والاحتياجات لأهالي الجنوب.

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