خاص..المركزي يطمئن المواطنين بتوفر أرصدة كبيرة من السيولة تفوق 4 مليار..تعرف على التفاصيل

طمئن مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري وخاص لصدى الاقتصادية المواطنين بتوفر أرصدة كبيرة من السيولة النقدية تفوق 4 مليار دينار ستوزع على المصارف وفق خطط عمل مدروسة تضمن وصول السيولة لكل زبائن المصارف وبسقف سحب عالي .

كما كشف عن الانتهاء من صرف معظم مرتبات القطاعات لشهري مارس وابريل وهي خطوة عير مسبوقة وتأتي في اطار حرص حكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي على عدم تأخر صرف المرتبات بحلول شهر رمضان المبارك.

وتابع بالقول: سوف يستمر صرف المرتبات بشكل منتظم كل شهرين معا ، كما وضع المصرف المركزي خطة عمل بالتنسيق مع المصارف التجارية لتوفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية بشكل منظم .

حيث تم الاتفاق على تخصيص وتوفير قرابة 3 مليار دينار ستوزع من كافة فروع المصارف خلال شهر رمضان وقد باشرت بعض المصارف العامة فعليا بفتح كافة فروعها منذ الاسبوع الماضي مثل المصرف التجاري الوطني ومصرف الصحاري وشمال افريقيا ونسبيا مصرف الوحدة والجمهورية فضلا عن توفر السيولة بكافة فروع المصارف الخاصة وفقاً لمصدرنا..

وتابع بالقول: جاري العمل والتنسيق مع بعض المصارف التجارية لوضع خطة عمل سريعة تضمن انهاء مشكلة السيولة والازدحام أمام المصارف ،كما عمل مصرف ليبيا المركزي على توزيع السيولة على فروع الاصدار حيث تم ارسال شحنات كبيرة الى مدينة غريان 120 مليون دينار لتغذية فروع الجبل الغربي ومدينة غات 25 مليون دينار و مدن الجنوب اكثر من 200 مليون دينار.

وأفادنا مصدرنا بالمصرف المركزي بالقول: سيكون هناك مفاجأت وأخبار سارة للمواطنين خلال الفترة القادمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية