رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز يناقش مشاكل خط الغاز بالعمليات الغربية

توجه رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز “مسعود سليمان” يوم أمس الإثنين بزيارة تفقدية لموقع عمليات الشركة بمصراتة، ألتقى خلالها المسؤولين بجهاز حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية.

تناول اللقاء مناقشة المخالفات التي يتعرض لها خط الغاز الغربي وتحديداً في منطقة عمليات المنطقة الغربية بمصراتة ، بالإضافة إلى توفير حماية ثابتة لبعض المواقع والمحطات التابعة للشركة بمنطقة العمليات الغربية مثل محطة بير ترفاس ومحطات موقع الخمس وزليتن والمحطات الأخرى على طول امتداد الخط الغربي.

ونوه “سليمان” على أهمية خط الغاز الذي يمس المواطن بشكل مباشر في إمداد محطات الكهرباء شرقاً وغرباً بالغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية مثل محطة كهرباء الزاوية ومحطة كهرباء جنوب طرابلس ومحطة كهرباء الخمس و محطة كهرباء مصراتة وكذلك تشغيل عدد من محطات تحلية المياه والمصانع كمصانع الأسمنت والحديد والصلب والخزف والبلاط وغيرها.

وسلم أيضاً تقريراً مفصلاً لجهاز حرس المنشآت النفطية يتضمن جميع المخالفات التي تعرض لها الخط والتي تشكل خطراً كبيراً على استمرار العمليات وتنذر بصعوبة التشغيل مستقبلاً.

وخلص الاجتماع إلى وضع ٱلية عمل تضمن تنفيذ خطة الحماية والحراسة لخط الغاز الغربي بشكل فعّال.

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