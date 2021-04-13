ليبيا تعلن عن إنتاج النفط الخام لشهر مارس

أفاد موقع” Hellenic Shipping ” الاخباري أن ليبيا تضخ 1.283 مليون برميل يوميا من النفط الخام في شهر مارس ، حسبما كشف التقرير الشهري عن سوق النفط للمجموعة المنتجة.
وبحسب الموقع فقد أظهر التقرير الصادر في اليوم التلاثاء أن إنتاج النفط الخام في مارس ارتفع بمقدار 100 ألف برميل في اليوم مقارنة بـ 1.183 مليون في فبراير ، بلغ متوسط الإنتاج في الربع الأول من عام 2021 شهر يناير 1.214 مليون برميل في اليوم و 1.172 مليون برميل على التوالي.
هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها ليبيا رسميًا” أوبك ” عن الرقم الشهري للإنتاج منذ مارس 2015 ، كما تطلب منظمة أوبك طوعًا من أعضائها الإبلاغ الذاتي عن رقم الإنتاج الخام كل شهر وفقا للموقع .
أضف تعليقـك