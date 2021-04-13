ليبيا تعلن عن إنتاج النفط الخام لشهر مارس

أفاد موقع” Hellenic Shipping ” الاخباري أن ليبيا تضخ 1.283 مليون برميل يوميا من النفط الخام في شهر مارس ، حسبما كشف التقرير الشهري عن سوق النفط للمجموعة المنتجة.

وبحسب الموقع فقد أظهر التقرير الصادر في اليوم التلاثاء أن إنتاج النفط الخام في مارس ارتفع بمقدار 100 ألف برميل في اليوم مقارنة بـ 1.183 مليون في فبراير ، بلغ متوسط ​​الإنتاج في الربع الأول من عام 2021 شهر يناير 1.214 مليون برميل في اليوم و 1.172 مليون برميل على التوالي.

هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها ليبيا رسميًا” أوبك ” عن الرقم الشهري للإنتاج منذ مارس 2015 ، كما تطلب منظمة أوبك طوعًا من أعضائها الإبلاغ الذاتي عن رقم الإنتاج الخام كل شهر وفقا للموقع .

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