خاص..بالأرقام: المركزي يكشف لصدى الاقتصادية عن حجم مبيعات النقد الأحنبي حتى نهاية الأسبوع الأول من أبريل

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن حجم مبيعات النقد الأجنبي حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أبريل .

وقال المركزي: بلغ إجمالي مبيعات النقد الاجنبي لمختلف الأغراض منذ تطبيق سعر الصرف الجديد 4.48 دينار للدولار 6.2 مليار دولار أي ما يعادل 28 مليار دينار بمتوسط شهري 2 مليار دولار ، وهذا الرقم الإجمالي يتضمن 3.2 مليار دولار اعتمادات لاستيراد السلع و 3 مليار للأغراض الشخصية .

وتابع مصدرنا بالقول: سينعكس هذا الارتفاع في الطلب على النقد الأجنبي على استقرار سعر الصرف و توفر معروض كبير من السلع في السوق الليبي تغطي احتياجات السوق خلال الاشهر القادمة ، والمصارف التجارية مستمرة في عمليات النقد الأجنبي لكافة الأغراض وهناك توجه من مصرف ليبيا المركزي لحلحلة بعض الصعوبات التي تواجه بعض المصارف من خلال دعم أرصدتها لدى المصرف المركزي طرابلس وتسريع عمليات المقاصة فيما بين المصارف التجارية .

وقال المسؤول بالمركزي:جاري العمل على وضع اطار عمل مشترك مع وزراة الاقتصاد من خلال الاجتماعات التي عقدها السيد المحافظ مع وزير الاقتصاد لمعالجة بعض الجوانب المتعلقة بالتجارة الخارجية وصغار التجار ودعم قطاع الصناعة .

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