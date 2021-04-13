المركزي لصدى: هناك توجه لحلحلة الصعوبات التي تواجه بعض المصارف من خلال دعم أرصدتها وتسريع عمليات المقاصة بينها..تعرف على التفاصيل

كشف مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصريا لصدى الاقتصادية أن المصارف التجارية مستمرة في عمليات النقد الأجنبي لكافة الأغراض وهناك توجه من مصرف ليبيا المركزي لحلحلة بعض الصعوبات التي تواجه بعض المصارف من خلال دعم أرصدتها لدى المصرف المركزي طرابلس وتسريع عمليات المقاصة فيما بين المصارف التجارية .

وقال المسؤول بالمركزي:جاري العمل على وضع اطار عمل مشترك مع وزراة الاقتصاد من خلال الاجتماعات التي عقدها السيد المحافظ مع وزير الاقتصاد لمعالجة بعض الجوانب المتعلقة بالتجارة الخارجية وصغار التجار ودعم قطاع الصناعة .

كما أفصح المسؤول بالمركزي عن حجم مبيعات النقد الأجنبي حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أبريل .

كما أفاد بالقول : بلغ إجمالي مبيعات النقد الأجنبي لمختلف الأغراض منذ تطبيق سعر الصرف الجديد 4.48 دينار للدولار 6.2 مليار دولار أي ما يعادل 28 مليار دينار بمتوسط شهري 2 مليار دولار ، وهذا الرقم الإجمالي يتضمن 3.2 مليار دولار اعتمادات لاستيراد السلع و 3 مليار للأغراض الشخصية .

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