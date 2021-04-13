ليبيا توقع مع تركيا خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقعت ليبيا وتركيا خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تقوم بموجبها شركات تركية بتنفيذ عدد من المنشآت والمرافق في ليبيا.

وتمثلت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقا لمنصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في توقيع “بروتوكول” لإنشاء محطة كهرباء، ومذكرة تفاهم لتأسيس 3 محطات كهرباء، وبناء محطة ركاب جديدة بمطار طرابلس، وبناء مركز تسويق بطرابلس، ومذكرة بشأن التعاون الإستراتيجي في الإعلام.

يذكر بأن وفداً وزارياً ليبياً على رأسه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة زار الأيام الماضية تركيا، والتقى بالرئيس رجب طيب أرودغان، ووفد حكومي تركي.

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