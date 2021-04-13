وزير الإسكان والتعمير : سنقدم كل الدعم للشركات التركية لاستكمال مشاريعها بمختلف المدن الليبية

أنقرة 14 ابريل 2021 ( وال ) – بحث وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية ” أبو بكر الغاوي ” مع وزير البيئة والتمدن التركي ” مراد قروم ” بالعاصمة أنقرة، بحث وضع آلية لرجوع الشركات التركية لاستئناف مشاريعها المتعاقدة عليها، وإعادة التوازن التعاقدي عليها وإبرام اتفاقيات جديدة لمشاريع أخرى هامة من ضمنها استكمال الطريق الدائري الثالث.

جاءت هذه المباحثات خلال زيارة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس ” عبد الحميد الدبيبة ” إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال الغاوي خلال المباحثات إن فرص التعاقد مع الشركات التركية متوافرة بشكل كبير من حيث السعر والفترة الزمنية لتسليمه.

من جانبه، أكد الوزير التركي بأنه سيتم التواصل مع الشركات وتسهيل كافة الإجراءات لرجعوها إلى ليبيا واستكمال باقي مشاريعها.

بدوره، رحّب وزير الإسكان والتعمير بهذه المبادرة، مؤكدًا على أنه سيقدم كل الدعم اللازم لهذه الشركات لتنفيذ مهامها في كل مدن ليبيا . (وال- أنقرة) ر ت

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