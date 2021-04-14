اتحاد النقابة العامة للبناء والتشييد يدعو لإيجاد دول مانحة ومستثمرين عالميين لإعادة أعمار ليبيا

طرابلس 14 أبريل 2021 ( وال ) – قال رئيس اتحاد النقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات بليبيا ” عبد المجيد كشير “إن شركات المقاولات الروسية ترغب في إعادة أعمار ليبيا، حيث رحبت الدولة بذلك بعد عشر سنوات من عدم الاستقرار.

وأكد ” كشير ” في تصريحات صحفية اليوم أن روسيا الشريك الرئيسي في إعادة أعمار ليبيا، موضحًا أن النقابة العامة للبناء لم تسجل أي طلبات من أي شركات المقاولات الروسية في الوقت الحالي، ولم تقدم أي طلبات رسمي للنقابة من أجل الحصول على تصريح عمل وفقًا للتشريعات والقوانين المعمول بها بليبيا في وقتنا الحالي .

وأوضح، رئيس اتحاد نقابة البناء والتشييد، أن هناك شروط لمشاركة شركات المقاولات الروسية في إعادة أعمار ليبيا، مؤكدًا فى حالة تنفيذ شركات المقاولات الروسية أعمار وبناء ليبيا لابد من استخراج بعد الموافقات والأذون من النقابة العامة للبناء.

واقترح رئيس النقابة على الحكومة الليبية أن تطرح مشروع إعادة الأعمار والبناء على الدول والشركات لضرورة إيجاد دول مانحة ومستثمرين عالميين خاصة من الدول الأوروبية. (وال- طرابلس) ر ت

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