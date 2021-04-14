أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 14/04/2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 14 ابريل 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 5.08 و5.085 دينار
الدولار الامريكي – زليتن 5.09 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 5.160 دينار
حوالات دبي-تركيا – 5.095 و5.085 دينار
اليورو = 6.04 دينار
الجنية الإسترليني 6.90 دينار
الليرة التركية 0.61 دينار
الدينار التونسي 1.81 دينار
الجنية المصري 0.30 دينار
الدينار الأردني 7.00 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ204 دينار
كسر الفضة 2.25 دينار
بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”
دولار بشيك المصدق: – 5.90 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.89 “مصرف الوحدة” – 5.11 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.
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