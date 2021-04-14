اقتصاد

أسعار النفط ترتفع متأثرةً بتراجع مخزونات الخام الأميركية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط العالمية عن جلسة افتتاح اليوم الأربعاء، صعودًا نسبيًا، معززة مكاسب كانت قد حققتها أمس، بفضل بيانات أظهرت تراجع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع، إلى جانب رفع أوبك التوقعات للطلب على الخام.

ومع حلول الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا أي يعادل 1.3 بالمئة مسجلةً 64.52 دولار للبرميل وذلك بعدما زاد 39 سنتا أمس الثلاثاء.

بينما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صعودًا بحوالي 82 سنتا أو 1.4 بالمئة مسجلةً 61 دولارا للبرميل بعد زيادة كان قد سجلها أمس عند 48 سنتا.

ويأتي هذا الانتعاش الطفيف بعد أن دعمت مؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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