أسعار الخضروات والفاكهة تشهد ارتفاعا.. تعرف على التفاصيل

قال تاجر خضروات وفاكهة “صبري” لصدى الاقتصادية مساء اليوم الإربعاء، أن السوق المحلي يشهد ارتفاعا ملحوظا اليوم بأسعار السلع منها: الطماطم الذي وصل سعره إلى 3.5 بينما كان يسجل 2.00 والفلفل الحار ب7 دينار بينما كان سعره 6 دينار والخيار 7 دينار بينما كان 6 دينار.
ويقول أيضا أن الفاكهة تشهد ارتفاعا منها: الموز وصل اليوم إلى 8 دينار بينما كان بالأمس 7 دينار يسعر، وكذلك الفراولة شهدت ارتفاعا ووصل سعرها إلى 5 دينار بينما كانت تسعر 3 دينار والمانجا وصلت إلى 22 دينار بينما كانت 15 دينار.
وأضاف “صبري” أن سبب الإرتفاع يرجح في الغلاء الحاصل بالأسواق التي يتم أخد البضائع منها.
أضف تعليقـك