سفير الجمهورية الجزائرية يقترح إقامة ملتقى لرجال الأعمال بالبلدين في منطقة (واتسوف)

استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة طرابلس “محمد قدح” يوم أمس الثلاثاء 13 أبريل 2021، سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا “كمال حجازي” .

تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وسبل تفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وليبيا، كما طرح حجازي مقترح إقامة ملتقى لرجال الأعمال بالبلدين في منطقة (واتسوف)إقامة ملتقى لرجال الأعمال بالبلدين في منطقة (واتسوف) المتاخمة للحدود مع ليبيا ، وهي منطقة زراعية تصلح لإقامة مشاريع مجدية بشكل كبير في الاستثمار والإنتاج الزراعي.

وتناول اللقاء أيضاً بحث الآليات المناسبة لتحفيز مشاركة رجال الأعمال بالبلدين في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية التي تقام بالبلدين .

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