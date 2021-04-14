السفير الليبي في روما يشدد على ضرورة رفع الحظر على الطيران الليبي وتسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين

التقي أمس التلاثاء السفير الليبي عمر الترهوني بمقر وزارة الخارجية الإيطالية روما مانليو ديستيفانو وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والتعاون .

كما حضر اللقاء السفير باسكوالي فيرارا المبعوث الخاص لوزير الخارجية الايطالي لوجي دي مايو وكذلك الطيب الزروق من قسم التعاون بالسفارة .

حيث تناول اللقاء أخر مستجدات ملف التعاون بين ليبيا و إيطاليا وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين أيضاً والتركيز علي ضرورة احياء اللجان المشتركة للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها .

و أشار عمر الترهوني إلى ضرورة العمل الجدي لتفعيل الاتفاقيات الرئيسية والجانبية و أهم هذه الاتفاقيات هي معاهدة الصداقة .

كما أكد السفير على ضرورة الاسراع في اعادة فتح الأجواء الليبية الإيطالية ورفع الحظر على الطيران الليبي .

وأكد على أن أخر ما وصلت له اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بمشروع الطريق الرابط بين رأس اجدير وامساعد .

كما أكد أيضا على الأخذ في الاعتبار ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بتأشيرات الدخول شنغن للمواطن الليبي .

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