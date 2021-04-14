اقتصاد

السفير الليبي في روما يشدد على ضرورة رفع الحظر على الطيران الليبي وتسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

التقي أمس التلاثاء السفير الليبي عمر الترهوني بمقر وزارة الخارجية الإيطالية روما مانليو ديستيفانو وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والتعاون .

كما حضر اللقاء السفير باسكوالي فيرارا المبعوث الخاص لوزير الخارجية الايطالي لوجي دي مايو وكذلك الطيب الزروق من قسم التعاون بالسفارة .

حيث تناول اللقاء أخر مستجدات ملف التعاون بين ليبيا و إيطاليا وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين أيضاً والتركيز علي ضرورة احياء اللجان المشتركة للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها .

و أشار عمر الترهوني إلى ضرورة العمل الجدي لتفعيل الاتفاقيات الرئيسية والجانبية و أهم هذه الاتفاقيات هي معاهدة الصداقة .

كما أكد السفير على ضرورة الاسراع في اعادة فتح الأجواء الليبية الإيطالية ورفع الحظر على الطيران الليبي .

وأكد على أن أخر ما وصلت له اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بمشروع الطريق الرابط بين رأس اجدير وامساعد .

كما أكد أيضا على الأخذ في الاعتبار ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بتأشيرات الدخول شنغن للمواطن الليبي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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