الدبيبة يبحث سبل عودة الشركات التركية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة سبل عودة الشركات التركية لاستئناف عملها في ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة

جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الذي عقد الثلاثاء بمدينة إسطنبول مؤكدا التزام الحكومة بتسوية مستحقاتها المالية وفق الأطر القانونية وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية والمالية والاستثمار في مجالات الصحة و الكهرباء.

من جهته أشار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين البالغ عددها 26 اتفاقية والعمل على تطويرها وتفعليها داعيا المستثمرين الأتراك إلى مشاركة الدولة الليبية في الاستثمار بمدينة المعارض بالعاصمة طرابلس والمساهمة في تطوير المنطقة الحرة الممتدة من زوارة إلى رأس جدير والمنطقة الحرة المريسة بنغازي ودعم كافة القطاعات لتطوير المواصفات القياسية الليبية.

وأضاف الحويج أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق تتضمن اتفاقية تجارة حرة ودعم الاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الشركات التركية للمساهمة في التنمية والاستثمار بالمناطق الزراعية والصناعية والخدمية بدولة ليبيا وتنظيم معارض مشتركة في عدة مدن.

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