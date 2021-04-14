وزارة الشؤون الاجتماعية تلتقي ممثل برنامج الأغذية العالمي في البلاد

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء ابوبكر الكيلاني” صباح اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021 الممثل والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي “رود الحلبي”.

الاجتماع تناول عمل البرنامج بليبيا ومسودة اتفاقية التعاون المقترحة بين الطرفين والعمل على مراجعتها وتجهيزها للتوقيع عليها.

كذلك ركز اللقاء على أهمية مساهمة البرنامج في خلق فرص عمل من خلال تدريب الشباب لاكتساب المهارات المطلوبة لتأسيس مواطن شغل خاصة بهم.

الجدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي باشر عمله بليبيا منذ عام 2014، ويعمل على تحسين مستويات الأمن الغذائي لتحقيق الاستقرار المجتمعي.

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