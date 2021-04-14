اقتصاد

المجلس الأعلى للقضاء يقدم أسماء المترشحين لمنصب النائب العام إلى مجلس النواب

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أحال المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس يحيل إلى مجلس النواب 8 أسماء كمترشحين لمنصب النائب العام، والمرشحين حسب القائمة الواردة لرئاسة مجلس النواب هم :

1 – فتحي عبدالسلام سعد : المستشار بالمحكمة العليا.

2 – عبدالله الحداد: رئيس بمحكمة استئناف طرابلس وعضو المجلس.

3 – محمد عبدالوهاب سليم : محامي عام طرابلس.

4 – الصديق الصور : رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام.

5 – جمال هدية : الرئيس بمحكمة استئناف غريان.

6 – محمد الحضيري : الرئيس بمحكمة استئناف سبها.

7 – ابراهيم العجيلي : رئيس محكمة استئناف طرابلس.

8 – كمال العجيلي البحري : الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك