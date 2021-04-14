المجلس الأعلى للقضاء يقدم أسماء المترشحين لمنصب النائب العام إلى مجلس النواب

أحال المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس يحيل إلى مجلس النواب 8 أسماء كمترشحين لمنصب النائب العام، والمرشحين حسب القائمة الواردة لرئاسة مجلس النواب هم :

1 – فتحي عبدالسلام سعد : المستشار بالمحكمة العليا.

2 – عبدالله الحداد: رئيس بمحكمة استئناف طرابلس وعضو المجلس.

3 – محمد عبدالوهاب سليم : محامي عام طرابلس.

4 – الصديق الصور : رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام.

5 – جمال هدية : الرئيس بمحكمة استئناف غريان.

6 – محمد الحضيري : الرئيس بمحكمة استئناف سبها.

7 – ابراهيم العجيلي : رئيس محكمة استئناف طرابلس.

8 – كمال العجيلي البحري : الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس.

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