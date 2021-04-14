وزارة المالية تشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي التركي

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” في أعمال المنتدى الليبي التركي الذي عقد يوم أمس الثلاثاء الموافق 13 أبريل بمدينة اسطنبول التركية، بحضور لفيف من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وكذلك عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين التركي.

الجدير بالذكر أنه قبل انعقاد المنتدى قد جرت المشاورات بين وزير المالية الليبي ونظيره التركي حول موضوعات تهم مصلحة البلدين، وعلى رأسها معالجة موضوع الشركات التركية المتعثرة وخطابات الضمان وكذلك تسهيل عودة الشركات وتسوية إجراءاتها المالية مباشرة بدون اللجوء إلى القضاء، بمايضمن حقوق الطرفين شريطة مباشرة تنفيذ مشاريعها المتعثرة.

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