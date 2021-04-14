بعد توقف دام لعامين البريقة لتسويق النفط تعلن عن انطلاق أعمال التعبئة للخزان رقم 120‪

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الإربعاء الرابع عشر من أبريل الجاري عن الإنتهاء من أعمال الصيانة والتعبئة للخزان رقم 120 والمخصص لوقود البنزين بمستودع طرابلس النفطي بعد توقف .

حيث انطلقت أعمال التعبئة من على منصة تعبئة الوقود وتزويد صهاريج نقل الوقود ، ولتباشر شركات التوزيع مهامها في تزويد المحطات .

وبحسب الشركة فإن عمليات التوزيع على شركات التوزيع والمحطات مستمرة من خلال ميناء طرابلس البحري حيث أن الناقلة أنوار ليبيا استأنفت عمليات التفريغ والضخ بعد خروج الناقلة أنوار النصر مساء أمس وأيضاً الناقلة أنوار افريقيا موجودة في الانتظار على منطقة المخطاف والأمور التشغيلية تسير على احسن ما يرام .

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