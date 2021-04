أدى سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا كمال عبد القادر حجازي، رفقة المستشار الاقتصادي للسفارة، زيارة إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد قدح، ومديرها العام أطهير الجازوي.

وتم خلال الزيارة تبادل وجهات النظر وسبل تفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وليبيا،بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للغرفة.

كما طرح السفير خلال اللقاء مقترح إقامة ملتقى لرجال الأعمال بالبلدين في منطقة “واتسوف” المتاخمة للحدود مع ليبيا، وهي منطقة زراعية تصلح لإقامة مشاريع مجدية بشكل كبير في الاستثمار والإنتاج الزراعي.

كما تناول اللقاء بحث الآليات المناسبة لتحفيز مشاركة رجال الأعمال بالبلدين في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية التي تقام بالبلدين.

The post سفير الجزائر لدى ليبيا يقترح إقامة ملتقى لرجال الأعمال بالبلدين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا