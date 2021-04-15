وزارة المالية تبحث تعزيز التعاون المشترك مع تركيا

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، رفقة وزير المالية التركي، على هامش في أعمال المنتدى الليبي التركي، تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وناقش الوزيرين عدد من المواضيع التي تخص الطرفان منها الشركات التركية المتعثرة وخطابات الضمان، إضافة لبحث تسهيل عودة الشركات وتسوية اجراءاتها المالية مباشرة بدون اللجوء الي القضاء بما يضمن حقوق الطرفين شريطة مباشرة تنفيذ مشاريعها المتعثرة خدمةً لمصلحة الوطن والمواطن.

والمنتدى الاقتصادي الليبي التركي المنعقد في إسطنبول جاء برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبمشاركة عدد من الوزراء بالحكومة إضافة لمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانب التركي.

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