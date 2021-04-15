شركة البريقة تعلن عن 4 نقاط بيع لأسطوانات الغاز

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن أربع نقاط البيع المباشر لأسطوانات غاز الطهي المُعبأة من مستودع مصراتة النفطي.

وأفادت الشركة في بيان لها أن نقطة البيع الأولى هي بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء بمدينة زليتن، أما النقطة الثانية فهي داخل سوق الجمعة الشعبي، والنقطة الثالثة هي منطقة 9 يوليو بالقرب من معهد المهن الشاملة، بينما تمثلت النقطة الرابعة أمام المدينة الرياضية.

وكانت شركة البريقة قد افتتحت في وقت سابق محطة وقود بمدينة نالوت، بسعة تخزينية تبلغ 160الف لتر لوقود البنزين و80 ألف لتر لوقود الديزل، والتي ستزود من خلال مستودع الزاوية النفطي.

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