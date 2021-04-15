اقتصاد

شركة البريقة تعلن عن 4 نقاط بيع لأسطوانات الغاز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن أربع نقاط البيع المباشر لأسطوانات غاز الطهي المُعبأة من مستودع مصراتة النفطي.

وأفادت الشركة في بيان لها أن نقطة البيع الأولى هي بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء بمدينة زليتن، أما النقطة الثانية فهي داخل سوق الجمعة الشعبي، والنقطة الثالثة هي منطقة 9 يوليو بالقرب من معهد المهن الشاملة، بينما تمثلت النقطة الرابعة أمام المدينة الرياضية.

وكانت شركة البريقة قد افتتحت في وقت سابق محطة وقود بمدينة نالوت، بسعة تخزينية تبلغ 160الف لتر لوقود البنزين و80 ألف لتر لوقود الديزل، والتي ستزود من خلال مستودع الزاوية النفطي.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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