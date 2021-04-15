سفير ليبيا لدى إيطاليا يشدد على فتح الأجواء الليبية الإيطالية ورفع حظر الطيران 

أخبار ليبيا24

شدد السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني على ضرورة الإسراع في إعادة فتح الأجواء الليبية الإيطالية ورفع الحظر على الطيران الليبي.

وأكد الترهوني خلال لقاءه مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والتعاون مانليو ديستيفانو الثلاثاء على العمل الجدي لتفعيل الاتفاقيات الرئيسية والجانبية وأهم هذه الاتفاقيات هي معاهدة الصداقة.

واستعرض السفير أيضًا خلال الاجتماع بحضور المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي باسكوالي فيرارا آخر ما وصلت له اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بمشروع الطريق الرابط بين رأس أجدير – أمساعد.

وأشار الترهوني إلى الأخذ في الاعتبار ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بتأشيرات الدخول “شنغن” للمواطن الليبي.

وتناول اللقاء آخر مستجدات ملف التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين والتركيز على ضرورة إحياء اللجان المشتركة للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها.